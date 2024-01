Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Unbekannter verletzt Reisenden mit Glasflasche -Bundespolizei sucht nach Zeugen

Berlin - Neukölln (ots)

Am Neujahrsmorgen schlug ein unbekannter Mann einen 33-Jährigen am S-Bahnhof Neukölln mit einer Glasflasche in das Gesicht und verletzte ihn. Die Bundespolizei sucht nach Zeugen.

Kurz vor 5 Uhr soll ein unbekannter Mann in einer S-Bahn der Linie 41 die Herausgabe eines E-Rollers gefordert haben, welchen ein alleinreisender Mann mit sich führte. Er sei der Aufforderung nicht nachgekommen. Daraufhin habe der Unbekannte ihn mit einer Glasflasche in das Gesicht geschlagen. Der 33-Jährige zog sich dabei Schnittverletzungen im Gesicht zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter blieb erfolglos.

Die Bundespolizei ermittelt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur beobachteten Tat oder zur Identität des Täters machen können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei zu melden.

Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Berlin-Ostbahnhof unter der Rufnummer 030 / 2977790 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Zudem kann auch die kostenlose Servicenummer der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell