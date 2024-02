POL-PDKO: Unfall im Baustellenbereich - Sperrung der B42 Lahnbrücke

Bendorf (ots) - In der Nacht zu Donnerstag, 15.02.2024, wurde von unbekannten Tätern das Spiegelglas eines in der Steinstraße in Bendorf geparkten VW Crafter entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bendorf: Tel. 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bendorf pibendorf@polizei.rlp.de Telefon: 02622-94020 www.polizei.rlp.de Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der Quelle zur Veröffentlichung ...

mehr