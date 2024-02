Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Diebstahl an KFZ

Bendorf (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 15.02.2024, wurde von unbekannten Tätern das Spiegelglas eines in der Steinstraße in Bendorf geparkten VW Crafter entwendet. Hinweise bitte an die Polizei Bendorf: Tel. 02622-94020 oder pibendorf@polizei.rlp.de

