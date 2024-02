Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Kratzenburg

Boppard (ots)

Zwischen Mittwoch, 14.02.2024, 18:30 Uhr und Donnerstag, 15.02.2024, 07:00 Uhr kam es in der Straße Auf dem Pfarrstück in Kratzenburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Verkehrsunfallverursacher stieß vermutlich beim Rückwärtsfahren mit einem LKW mit Pritschenaufbau gegen das Heck eines in Höhe der Hausnummer 24 geparkten PKW. Zeugen, die sachdienliche Hinweise tätigen können, werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei Boppard gebeten.

