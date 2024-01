Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Einbrecher gestört ++ Tostedt - Stehende Traktoren umfahren und Versammlungsteilnehmer im Vorbeifahren leicht verletzt

Neu Wulmstorf (ots)

Einbrecher gestört

Am Montag, 8.1.2024, gegen 17:20 Uhr, versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus am Bachstelzenweg einzubrechen. Als der Mann gerade im Begriff war, die Terrassentür aufzuhebeln, wurde er von einer Bewohnerin bemerkt. Die Frau schaute nach und konnte noch sehen, wie der Mann unverrichteter Dinge davonlief. Zu einem Einbruch kam es nicht.

Tostedt - Stehende Traktoren umfahren und Versammlungsteilnehmer im Vorbeifahren leicht verletzt

Bezug: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/5687530

Während der bundesweiten Proteste am Montag, 8.1.2024, kam es auch im Raum Tostedt zu temporären Verkehrsbehinderungen auf der B75 durch stehende Traktoren. Im Zuge dessen hat die Polizei gestern insgesamt drei Vorfälle registriert, bei denen Verkehrsteilnehmer zu Fuß gehende Demonstrationsteilnehmer leicht verletzt hatten.

Gegen 10:10 Uhr ist der Fahrer eines Audi A6 mit seinem PKW nach Angaben mehrerer Zeugen neben stehenden Traktoren auf zu Fuß gehende Demonstrationsteilnehmer zugefahren. Während einer zur Seite springen konnte, wurden zwei weitere Männer im Vorbeifahren von dem Pkw touchiert und leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte abgelesen werden. Es wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Nur etwa zehn Minuten später umfuhr ein 60-jähriger Mann mit seinem VW Transporter stehende Fahrzeuge und traf hierbei einen 56-jährigen Demonstrationsteilnehmer am Knie. Auch gegen diesen Beschuldigten wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Gegen 13:45 Uhr fuhr ein 74-jähriger Mann mit seinem Dacia über den Fußweg der B 75 an einer Traktorblockade vorbei. ein 46-jähriger Mann wurde im Vorbeifahren vom linken Außenspiegel des Pkw an der Hand getroffen. Der Fahrer wiederum gab an, dass der Mann im Vorbeifahren gegen den Spiegel geschlagen habe. Die Ermittlungen dauern an.

