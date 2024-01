Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: Pressemitteilung der PI Harburg vom 05.01.-07.01.2024++Wohnungseinbrüche++Glätteunfälle+Trunkenheit im Straßenverkehr

Landkreis Harburg (ots)

Wohnungseinbrüche im Landkreis Harburg

Seevetal

Im Zeitraum vom 12.12.2023 bis 06.01.2024 betraten Unbekannte ein Wohnhaus der Höpenstraße nachdem sie eine Fensterscheibe zerschlugen. Sämtliche Räumlichkeiten wurden durchsucht und das Gebäude im Anschluss durch eine Kellertür wieder verlassen.

Hollenstedt

Am Samstagabend kam es in Hollenstedt und Appel in den Straßen Heideweg, Am Rebeck, Birkengrund, Am Aarbach und Aarbecksheide zu insgesamt 8 Wohnungseinbrüchen. Im Heideweg wurde mit einem Stein die Scheibe der Terrassentür eingeworfen und über die entstandene Öffnung das Haus betreten. An den anderen Tatörtlichkeiten wurde jeweils die Kittfalz eines Fensters durchstochen und das Objekt betreten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit unbekannt. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt die Polizei in Buchholz unter 04181-2850 entgegen.

Jesteburg - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Freitagabend kontrollierte die Polizei in Buchholz einen 23-jährigen Autofahrer in der Straße "Auf den Krögen". Ein Alcotest ergab vor Ort 0,8 Promille zudem stand der Fahrer unter dem Einfluss von weiteren berauschenden Substanzen, so das eine Blutprobe angeordnet wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Winsen - Unfälle aufgrund winterglatter Fahrbahn und nicht angepasster Bereifung

Am Samstag, gegen 13:50 Uhr, kam es auf der Osttangente zu einem Unfall, wobei zwei Beteiligte hintereinander mit ihren Pkw verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen mussten. Die nachfolgende 44-jährige Fahrzeugführerin kam vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn und falscher Bereifung mit ihrem Pkw nicht rechtzeitig zum Stehen, wodurch sie auf den vor ihr wartenden Pkw auffährt und dieser in Folge auf den vor ihn wartenden Pkw geschoben wird. Es entstand nur Blech- und kein Personenschaden. Gegen 16:20 Uhr kam es im Ortsteil Pattensen zu einem ähnlichen Unfall. Hier bog der Führer eines Pkw in der Pattensener Hauptstraße nach rechts in eine Parklücke ein. Der hinter ihm befindliche Pkw bremste dafür bis zum Stillstand ab. Der nachfolgende 24-Jährige versuchte ebenfalls seinen Pkw abzubremsen, geriet hierbei jedoch aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen den wartenden Pkw. Auch hier entstand nur Blechschaden. Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde jeweils eingeleitet.

Winsen - Anhängelast überschritten

Am Samstag, gegen 14:10 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Winsen einen Pkw mit Anhänger. Auf dem Anhänger befand sich ein größerer Pkw. Da die Beamten bei dieser Kombination von einer Überschreitung der Anhängelast des Zugfahrzeugs ausgingen, führten sie eine Wiegung durch. Diese ergab, dass die Anhängelast des Zugfahrzeugs um mehr als 60 Prozent überschritten war. Gegen den 46-jährigen Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt mit dem Gespann untersagt.

Bundesautobahnen - Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Obwohl die Autobahnmeisterei im Dauereinsatz war, kam es in dem Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag zu insgesamt 20 überwiegend witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Unfallzeitschwerpunkte waren hier jeweils in den Abendstunden des Freitages und des Samstages. Insgesamt waren 31 Kraftfahrzeuge beteiligt, wobei es überwiegend bei Blechschäden blieb. Bei einem Verkehrsunfall wurde ein Beteiligter leicht verletzt.

