Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Pkw-Fahrer flüchtet vor der Polizei +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Ein junger Pkw-Fahrer ist am Montag, 17. April 2023, 21:40 Uhr, in Ganderkesee vor der Polizei geflohen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Beamte der Polizei waren auf der Kimmer Landstraße in Richtung Bergedorf unterwegs und gaben dem Fahrer eines Kleintransporters das Signal zum Folgen. In Höhe der Anschlussstelle Hude sollte die Kontrolle an einer Bushaltestelle durchgeführt werden. Der Fahrer des Kleintransporters folgte aber nicht, sondern beschleunigte und fuhr am Streifenwagen vorbei. Mit hoher Geschwindigkeit fuhr er zunächst in Richtung Bergedorf und bog dann in die Straße "Am Kimmerholz" ein. Den dortigen Feldweg befuhr er mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h. Schließlich bog er nach rechts auf die Bremer Straße ein, wo er in Höhe der Anschlussstelle Hude schließlich gestoppt wurde.

Einen Grund für sein Verhalten gab der 19-jährige Fahrer aus dem Kreis Nienburg nicht an. Er war weder alkoholisiert noch zeigte er Anzeichen einer möglichen Beeinflussung durch Drogen oder Medikamente. Gegen ihn leitete die Polizei ein Verfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Sein rücksichtsloses Fahrverhalten war umso verwerflicher, weil sich während der Flucht ein 18-jähriger Mann aus Ganderkesee im Laderaum des Transporters befand. Der Laderaum war nicht für den Personentransport geeignet und bot deshalb auch keine Möglichkeit einer Sicherung an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell