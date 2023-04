Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Motorradfahrer kommt auf ölverschmutzter Fahrbahn zu Fall

Delmenhorst (ots)

Ein Motorradfahrer ist am Montag, 17. April 2023, gegen 20:45 Uhr, auf einer ölverschmutzten Fahrbahn in Delmenhorst zu Fall gekommen und hat dadurch leichte Verletzungen erlitten.

Der 43-jährige Delmenhorster befuhr mit seinem Motorrad die Adelheider Straße in Richtung Groß Ippener. In Höhe der Elbinger Straße kam er auf der rutschigen Fahrbahn zu Fall und rutschte gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw eines Anwohners.

Der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Am Motorrad und dem geparkten Pkw entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Die Ölspur wurde im Auftrag der Feuerwehr durch eine Spezialfirma gereinigt. Wer Hinweise zu einem möglichen Verursacher der Ölspur geben kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell