Polizeiinspektion Harburg

POL-WL: PKW-Diebstahl ++ Winsen - Radfahrerin übersehen und schwer verletzt ++ A 39/Radbruch - Nach Ausweichmanöver verunfallt

Jesteburg (ots)

PKW-Diebstahl

Am 3.1.2024, in der Zeit zwischen 20 und 23 Uhr kam es in der Straße Ilksbergring zu einem Pkw-Diebstahl. Unbekannte entwendeten einen am Fahrbahnrand abgestellten roten Renault Captur auf unbekannte Weise. Der Pkw hat einen Wert von rund 16.000 EUR. Hinweise nimmt der Zentrale Kriminaldienst unter der Tel.-Nr. 04181 2850 entgegen.

Winsen - Radfahrerin übersehen und schwer verletzt

Auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Lüneburger Straße kam es am Mittwoch, 3.1.2024 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 11:35 Uhr wollte ein 84-jähriger Mann mit seinem PKW von der Bahnhofstraße nach links in die Lüneburger Straße abbiegen. Nach eigenen Angaben übersah er aufgrund der tief stehende Sonne dabei die ihm entgegenkommende 85-jährige Radfahrerin, die auf der Bahnhofstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Die Frau stürzte und erlitt unter anderem Kopfverletzungen. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

A 39/Radbruch - Nach Ausweichmanöver verunfallt

Eine 28-jährige Frau hat am 3.1.2024 einen Verkehrsunfall auf der A 39 verursacht. Gegen 14:25 Uhr war die Frau mit ihrem Pkw in Richtung Lüneburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Winsen-Ost und Handorf wich sie einem langsamer vor ihr fahrenden Fahrzeug aus. Bei diesem Lenkmanöver verlor die Frau die Kontrolle über den Wagen. Der Pkw geriet nach rechts in den Seitenstreifen, überfuhr einen Baum und überschlug sich. Die Frau sowie drei mitfahrende Kinder wurden hierbei verletzt und kamen für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus.

