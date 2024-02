POL-PDKO: Serie von Betrugsanrufen im Stadtgebiet Boppard

Lahnstein (ots) - Die Karnevalsumzüge in Braubach, KO-Horchheim, Dachsenhausen, Ober- und Niederlahnstein waren auch in diesem Jahr gut besucht. Die Jecken feierten dabei sehr friedlich. Bis auf zwei kurzzeitig aus den Augen verlorene Kinder kam es zu keinerlei Störungen während der Umzüge. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Lahnstein Nordallee 3 56112 Lahnstein 02621/913-0 Pressemeldungen der Polizei ...

