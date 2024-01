Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deilingen/Landkreis Tuttlingen) Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger (20.01.2024)

Konstanz (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 34-jähriger Pkw Fahrer einen Gemeindeverbindungsweg zwischen Deilingen und Schörzingen. Vermutlich auf Grund von Blendung durch die tiefstehende Sonne erkannte er ein Fußgängerpärchen am rechten Fahrbahnrand nicht und fuhr ungebremst auf dieses zu. Der 48-jährige Spaziergänger erkannte die Gefahr und stieß seine Begleiterin in Richtung der angrenzenden Wiese. Er selbst konnte sich jedoch nicht mehr in Sicherheit bringen, wurde von dem Pkw erfasst und etwa zehn Meter weit durch die Luft geschleudert. Er erlitt infolge des Aufpralls schwere Kopfverletzungen und war zeitweise bewusstlos. Der alarmierte Rettungshubschrauber verbrachte ihn in ein Klinikum, sein derzeitiger Gesundheitszustand ist derzeit noch unklar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell