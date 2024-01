Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz, Lkrs. KN) Ruhestörung mündet in Körperverletzung (20.01.2024)

Konstanz (ots)

Heute Nacht (20.01.2024) gegen 03:25 Uhr, kam es in Konstanz in der Max-Stromeyer-Straße im Bereich des Gottmannplatzes zu einer Körperverletzung durch mehrere Personen gemeinsam begangen. Der Geschädigte bat eine Gruppe, welche sich schon längere Zeit dort aufhielt, darum, etwas leiser zu sein. Es entwickelte sich schließlich ein Streitgespräch in dessen Verlauf unvermittelt auf den 25-jährigen Geschädigten eingeschlagen wurde. Hierbei wurde unter anderem mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Selbst als der junge Mann auf dem Boden lag, schlugen die bislang unbekannten Täter auf den Geschädigten ein, weshalb er im Klinikum medizinisch versorgt werden musste. Zeugen, welche den Vorfall beobachten konnten werden gebeten sich bei der Polizei in Konstanz, unter der Telefonnummer 07531 995-2222, zu melden.

