Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Dunningen, B 462, Lkr. Rottweil) Unfall beim Linksabbiegen - zwei Personen leicht verletzt

Dunningen, B 462, Lkr. Rottweil (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei welchem sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen haben, ist es am frühen Freitagmorgen auf der Bundesstraße 462 im Bereich der Abfahrt Dunningen und Seedorf gekommen. Gegen 05.30 Uhr fuhr eine 30-jährige Frau mit einem Citroen C3 von Schramberg auf der B 462 in Richtung Dunningen und wollte an der Abzweigung Dunningen und Seedorf nach links abbiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit einem Skoda Fabia, dessen 49-jährige Fahrerin auf der B 462 von Rottweil kommend in Richtung Schramberg fuhr. Bei der Kollision zogen sich beide Autofahrerinnen leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten die Frauen zur weiteren Behandlung in eine Rottweiler Klinik. An den beteiligten Autos entstand rund 10.000 Euro Sachschaden. Abschleppdienste übernahmen den Abtransport der nicht mehr fahrbereiten Wagen.

