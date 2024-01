Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Gewinnversprechen - Mann wird Opfer eines Betrugs (17.01.2024)

Ein Mann ist am Mittwoch Opfer eines Betrügers geworden, der ihn mit der Masche des Gewinnversprechens geködert hat. Zunächst rief ein Unbekannter bei dem 87-Jährigen an und teilt ihm mit, dass er angeblich einen großen Geldbetrag gewonnen habe. In der Folge überzeugte ihn der Anrufer, ihm Zugriff auf seinen Computer zu gewähren, um den Geldtransfer abzuwickeln. Von dem vermeintlichen Geldsegen geblendet, ließ der Senior den Unbekannten auf seinen Rechner zugreifen und gab nach Aufforderung mehrere TAN frei, woraufhin er Überweisungen auf verschiedene Konten des Betrügers tätigte. Nachdem die Hausbank des Mannes die auffälligen Zahlungen bemerkte, sperrte sie sein Konto und verhinderte so zumindest eine von drei Überweisungen. Dem 87-jährigen entstand trotzdem ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Was Sie tun können, wenn Sie angeblich gewonnen haben:

Machen Sie sich bewusst: Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben!

Fragen Sie den Anrufer nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt und was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich seine Antworten.

Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (gebührenpflichtige Sondernummern beginnen z.B. mit der Vorwahl: 0900..., 0180..., 0137...).

Gewähren Sie Unbekannten niemals Zugriff auf den eigenen Rechner - lassen Sie sich nicht zur Installation fremder Programme überreden!

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter: keine Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern oder Ähnliches.

Weitere Hinweise zu dieser und anderer Betrugsmaschen findet man auch im Internet auf den Internetseiten der Polizei unter www.Polizei-Beratung.de.

