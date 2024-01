Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannte greifen jungen Mann auf der Schützenstraße an - Polizei sucht Zeugen (18.01.2024)

Radolfzell (ots)

Unbekannte Täter haben am Donnerstagabend auf der Schützenstraße einen jungen Mann angegriffen und verletzt. Der 18-Jährige lief gegen 19.45 Uhr auf dem Gehweg der Schützenstraße in Richtung Teggingerstraße. Auf Höhe der Sporthalle der Teggingerschule griffen ihn plötzlich drei unbekannte Männer von hinten an und schlugen auf ihn ein bis er zu Boden ging. Anschließend flüchteten die Angreifer in unbekannte Richtung. Der 18-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Zu den Tätern ist lediglich bekannt, dass eine der Personen etwa 180 Zentimeter groß war und eine weiße Felljacke trug.

Die Polizei bittet Zeugen des Vorfalls, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der Angreifer geben können, sich unter der Tel. 07732 95066-0, mit dem Polizeirevier Radolfzell in Verbindung zu setzen.

