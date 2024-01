POL-KN: (VS-Schwenningen) Verkehrsteilnehmer geraten aneinander (19.01.2023)

Villingen-Schwenningen (ots) - Unbekannte Diebe sind am Donnerstagabend in der Alleenstraße in den Umkleideräumen einer Sporthalle aktiv gewesen. Zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr klauten sie aus einer unbeaufsichtigt in der Umkleidekabine stehenden Sporttasche ein Apple Smartphone im Zeitwert von rund 500 Euro. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei in Schwenningen, ...

