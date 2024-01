Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Pfaffenweiler) Autofahrer verliert auf glatter Straße die Kontrolle (18.01.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Autofahrer am Donnerstagabend gegen 19 Uhr auf der Hauptstraße. Ein 68-jähriger mit einem Ford Eco verlor in einer Rechtskurve auf Höhe der Tennisplätze bei Eisglätte die Kontrolle über sein Auto. Er rutsche von der Straße und prallte gegen zwei Bäume. Der Fahrer blieb unverletzt, am Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit. Ein Abschleppdienst holte ihn an der Unfallstelle ab.

