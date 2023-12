POL-REK: 231227-2: Öffentlichkeitsfahndung nach Tatverdächtigen

Hürth und Kerpen (ots) - Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem etwa 180 bis 185 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (27. Dezember) in eine Wohnung in Hürth-Hermülheim eingebrochen zu sein. Der Unbekannte soll einen Dreitagebart und kurze, schwarze Haare haben. Zur Tatzeit habe er eine dunkle Hose, ...

mehr