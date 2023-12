Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231227-1: Zeugensuche nach zwei Einbrüchen

Hürth und Kerpen (ots)

Kriminalbeamte haben in zwei Fällen die Ermittlungen aufgenommen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach einem etwa 180 bis 185 Zentimeter großen Mann. Ihm wird vorgeworfen, in der Nacht zu Mittwoch (27. Dezember) in eine Wohnung in Hürth-Hermülheim eingebrochen zu sein. Der Unbekannte soll einen Dreitagebart und kurze, schwarze Haare haben. Zur Tatzeit habe er eine dunkle Hose, eine Sportjacke sowie einen dunklen Parka mit rotem Kragen getragen.

Die Geschädigte sei gegen 0.40 Uhr aufgewacht und habe bemerkt, dass im Flur ihrer Wohnung an der Kölnstraße Licht brannte. Als sie in die Küche gegangen sei, habe sie den Tatverdächtigen gesehen und ihn aufgefordert, die Wohnung zu verlassen. Daraufhin habe der Unbekannte einen Rucksack der Geschädigten genommen und sei durch die Wohnungstür in unbekannte Richtung geflohen. Hinzugerufene Beamte stellten Hebelmarken an der Wohnungstür fest.

Bei einem Einbruch in Kerpen-Horrem am Samstagabend (23. Dezember) kehrten weitere Geschädigte gegen 21.05 Uhr in ihr Haus an der Boisdorfer Straße zurück. Dabei sollen sie bemerkt haben, dass das gesamte Haus und die darin befindlichen Schränke durchsucht worden waren. Nach derzeitigem Sachstand sollen die Täter Bargeld entwendet haben.

In beiden Fällen sicherten alarmierte Polizisten die Spuren und fertigten jeweils eine Strafanzeige.

Beamte des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen zu beiden Einbrüchen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen. (jus)

