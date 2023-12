Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231222-3: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend (21. Dezember) in Kerpen sind ein Autofahrer (23) sowie eine Autofahrerin (20) leicht verletzt worden. Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus.

Laut ersten Erkenntnissen soll der 23-Jährige gegen 19.15 Uhr mit seinem Ford auf der Bundesstraße (B) 477 in Fahrtrichtung Nörvenich unterwegs gewesen sein. Auf Höhe der Einmündung der Landesstraße (L) 276 soll ihm die 20-Jährige mit ihrem VW entgegengekommen sein. Sie sei vor seinem Fahrzeug nach links in Richtung Kerpen-Buir abgebogen sein. Im Einmündungsbereich kollidierten beide Autos miteinander.

Polizisten sperrten die Einmündung für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen bis etwa 22.30 Uhr ab. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die beschädigten Fahrzeuge ab.

Die Beamten des Verkehrskommissariats haben die Ermittlungen aufgenommen. (rs)

