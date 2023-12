POL-REK: 231222-1: Zwei Personen bei Verkehrsunfällen leicht verletzt - Bäume umgestürzt

Elsdorf (ots) - Rettungskräfte bringen Senior mit lebensgefährlichen Verletzungen in Klinik Bei dem Brand eines Einfamilienhauses in Elsdorf-Niederembt am späten Dienstagnachmittag (19. Dezember) hat eine Seniorin (89) so schwere Verletzungen erlitten, dass sie noch am Einsatzort verstarb. Ein Mann (84) wurde bei dem Brand lebensgefährlich verletzt. Feuerwehrleute ...

mehr