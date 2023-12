POL-REK: 231220-2: Autofahrer fährt mit gestohlenen Kennzeichen an seinem Mercedes

Wesseling (ots) - Ampel an Unfallstelle außer Betrieb Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen (18. Dezember) an einer Kreuzung in Wesseling ist ein Autofahrer (41) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. Zum Zeitpunkt der Kollision war die Ampel außer Betrieb. Laut ersten Erkenntnissen soll der 41-Jährige gegen 9.15 Uhr mit seinem Chevrolet auf der Siebengebirgsstraße in ...

