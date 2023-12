Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 231226-1: Fahrzeugführer verursacht alkoholisiert sowie unter Betäubungsmitteleinfluss Verkehrsunfall

Bergheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (24.12. / Heilig Abend) kollidierte ein Fahrzeugführer beim Verlassen eines öffentlichen Parkplatzes mit einer Laterne und verletzte sich dabei leicht.

Gegen 03:08 Uhr befuhr ein 24-jähriger Kölner mit seinem Pkw einen öffentlichen Parkplatz an der Hauptstraße in Bergheim. Beim Verlassen des Parkplatzes in Richtung Willy-Brandt-Platz überfuhr der junge Mann zunächst eine Warnbake und kollidierte anschließend mit einer Straßenlaterne. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizisten im Fahrzeuginnenraum eine geleerte Flasche Whisky fest. Die Polizisten hatten weitere Anhaltspunkte dafür, dass der Fahrzeugführer unter Alkohol- sowie Drogeneinfluss stand. Der Unfallbeteiligte war nicht in der Lage, einen Atemalkoholvortest durchzuführen. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin eine Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein des 24-jährigen.

Zum Abtransport des im Frontbereich stark deformierten Fahrzeugs des 24-jährigen Kölners beauftragten die Polizeibeamten einen Abschlepper. Die Feuerwehr nahm die beschädigte Straßenlaterne in Augenschein. Die Laterne war leicht abgeknickt, musste aber nicht abgebaut werden.

Die leichten Verletzungen des Unfallverursachers wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt. Nach der Entnahme der Blutprobe im Krankenhaus nahmen die Polizisten den Fahrzeugführer zum Schutz seiner eigenen Person bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen übernommen. (rb)

