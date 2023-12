Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung auf Firmengelände, Zeugen gesucht

Dudeldorf (ots)

Im Zeitraum vom gestrigen Sonntagnachmittag, bis zum heutigen Montagmorgen, ist es zu nicht unerheblichen Sachbeschädigungen auf einem Firmengelände in der Kollenbergstraße in Dudeldorf gekommen. Durch bislang unbekannte Täter wurden Möbel im Außenbereich, dass Fallrohr einer Regenrinne, eine Tür sowie weitere Gegenstände erheblich beschädigt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell