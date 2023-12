POL-PDWIL: Verkehrskontrolle

Gerolstein (ots) - Am 02.12.2023 gegen 09:54 Uhr begab sich ein bisher unbekannter Täter in ein Schuhgeschäft in der Sarresdorfer Straße in Gerolstein. Hier zog er ein paar Schuhe der Marke Puma, welche im Regal standen, an und stellte seine alten Schuhe stattdessen in das Regal. Im Anschluss verließ er das Geschäft, ohne den ausstehenden Betrag zu begleichen. Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 170 cm ...

mehr