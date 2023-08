POL-MA: Mannheim, Herzogenried: Unter Drogeneinfluss Fahrzeug geführt

Mannheim (ots) - Am Sonntag, in der Zeit von 00 Uhr bis 00:15 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Täterschaft die Kellnergeldbörse einer Servicekraft in einem Café im Quadrat N 4, welches sich auf der Kunststraße befindet. In der Geldbörse befanden sich mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Yvonne Schäfer ...

