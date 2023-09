PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Bedrohung ++ Sachbeschädigung durch Graffiti ++ Einbruchdiebstahl ++ Verkehrsunfallfluchten ++ Trunkenheitsfahrt/Fahren ohne Fahrerlaubnis ++ gefährliche Körperverletzung

Limburg (ots)

Pressemeldung 03.09.2023 PD Limburg-Weilburg

1. Bedrohung, Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße (Werkstadt) Tatzeit: Samstag, 02.09.2023, 13:39 Uhr

(ra) Die Geschädigte wurde im Ein-/Ausgangsbereich des Einkaufszentrums "Werkstadt", auf Höhe des i-Punkts, von einer unbekannten, männlichen Person angerempelt. Anschließend gerieten die Parteien in Streit. Die Geschädigte fühlte sich durch das Auftreten und die Aussagen des Beschuldigten verbal bedroht.

Zeugen und Hinweisgeber zum Vorfall werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

2. Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 65549 Limburg, Brückengasse

Tatzeit: Freitag, 01.09.2023, 21:00 Uhr - Samstag, 02.09.2023, 15:40 Uhr

Unbekannte besprühten den Eingangsbereich der Lokalität, welche sich an genannter Anschrift befindet, mit roter Sprühfarbe. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro.

Zeugen, die Hinweise zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruchdiebstahl in Gartenhütten

Tatort: 65604 Elz, Johannisbeerweg

Tatzeit: Donnerstag, 31.08.2023, 19:00 Uhr - Samstag, 02.09.2023, 17:00 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Schrebergartenanlage in Elz zwei Gartenhütten auf. Aus einer der Gartenhütten entwendeten die Täter Elektronik- und Gartengeräte. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf ca. 400 Euro.

Zeugen, die in dem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

4. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65599 Dornburg, Kirchstraße Unfallzeit: Samstag, 02.09.2023, 19:48 Uhr

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Wendemanöver eine am Straßenrand befindliche Laterne. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Hinweise erbittet die Polizeistation Limburg unter 06431-91400.

5. Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 65604 Elz, Pfortenstraße Unfallzeit: Samstag, 02.09.2023, 21:06 Uhr

Beim Vorbeifahren touchierte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug einen in der Pfortenstraße in Elz geparkten PKW. Auch dieser Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 4000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben können, sich mit der Polizeistation Limburg unter 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

6. Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis

Tatort: K478 Niederhadamar Richtung Offheim Tatzeit: Sonntag, 03.09.2023, 00:00 Uhr

Die Funkstreife wurde auf ein Kleinkraftkrad aufmerksam, welches mit drei Personen besetzt war. Der 28-jährige Fahrer aus dem Raum Limburg trug keinen Helm und befuhr nach dem Kirmesbesuch in Niederhadamar die Kreisstraße in Fahrtrichtung Offheim.

Bei einer sich anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer zuvor Alkohol konsumiert hatte und keine aktuelle Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Weiterhin besteht der Verdacht, dass der Fahrer zum Feststellungszeitpunkt unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand.

Eine Blutentnahme wurde auf der Polizeistation in Limburg durchgeführt. Im Anschluss wurde der Beschuldigte entlassen.

7. Gefährliche Körperverletzung

Tatort: 65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße Tatzeit: Sonntag, 03.09.2023, 02:36 Uhr

Im Rahmen einer Ü-30 Party kam es in einer Lokalität in der "Limburger Werkstadt" zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 28-jähriger aus Brechen oberflächlich mit einem Messer verletzt wurde. Der Beschuldigte, ein 32-jähriger aus Limburg, afghanischer Herkunft, konnte festgenommen werden. Beide Personen standen zum Tatzeitpunkt unter Alkohol- mutmaßlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde vor Entlassung veranlasst.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der 06431-91400 in Verbindung zu setzen.

