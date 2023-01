Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Katalysatoren an zwei Fahrzeugen gestohlen

Zweibrücken (ots)

Zeit: 18.01.2023, 19:00 Uhr - 19.01.2023, 15:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Felsbachstraße SV: Bislang unbekannte Täter entwendeten an einem blauen VW-Golf und an einem grünen Mercedes-SLK den Katalysator, indem sie die Teile mit einer Flex aus der Verrohrung am Unterboden der Fahrzeuge heraustrennten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit mussten die Pkw zur Tatausführung hochgebockt werden. Die Fahrzeuge waren auf dem Parkplatzgelände unterhalb der Niederauerbach-Kaserne geparkt. Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Taten. |pizw

