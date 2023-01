POL-PDPS: Fensterscheiben eingeschlagen

Pirmasens (ots) - Am Freitag, um 01:05 Uhr, hörten Hausbewohner des Mehrfamilienhauses, Kirchbergstraße 69, ein laute Männerstimme an der Haustür. Anschließend habe diese Person gegen die Tür getreten und die Klingel abgerissen. Eine Beschreibung konnte nicht abgegeben werden. Die Schäden an der Tür und der Klingel werden auf 150 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der ...

