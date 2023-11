POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bendorf (ots) - Am Donnerstag, den 23.11.2023, gegen 18:00 Uhr fuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin von einem öffentlichen Parkplatz in der Siegburger Straße in Bendorf nach links in die Siegburger Straße ein. Hierbei übersah sie einen von links aus Richtung Hauptstraße kommenden Fußgänger, welcher sein ...

