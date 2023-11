POL-PDKO: Geschwindigkeitskontrolle in Lahnstein

Koblenz (ots) - Am Dienstag, dem 21.11.2023 zwischen 20:20 und 20:45 Uhr, wurden in der Emser Straße, in Höhe des Turnvater-Jahn-Platzes, zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Bei den Rädern handelt es sich um ein Orbea Rise, grau-türkise Farbe und ein Focus Jam 2 SL 8.8 in den Farben grau-schwarz. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lahnstein in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

