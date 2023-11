Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fußgänger entfernt sich nach Verkehrsunfall von der Unfallstelle - Bendorf, Siegburger Straße

Bendorf (ots)

Am Donnerstag, den 23.11.2023, gegen 18:00 Uhr fuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin von einem öffentlichen Parkplatz in der Siegburger Straße in Bendorf nach links in die Siegburger Straße ein. Hierbei übersah sie einen von links aus Richtung Hauptstraße kommenden Fußgänger, welcher sein mitgeführtes Fahrrad mitten auf der Fahrbahn der Siegburger Straße in Fahrtrichtung Bergstraße schob. Hierdurch kam es zum Zusammenstoß zwischen Fußgänger und Pkw, wodurch der Fußgänger mit seinem Fahrrad stürzte. In der Folge stand der Fußgänger wieder auf und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle, ohne seine Personalien anzugeben. Zuvor teilte er noch mit, dass er nicht verletzt worden und sein Fahrrad unbeschädigt sei. Allerdings wurde der Pkw der 29-Jährigen durch den Zusammenstoß beschädigt. Der Schaden dürfte im unteren, dreistelligen Bereich liegen. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei Bendorf Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall und/oder dem Fußgänger geben können oder den Fußgänger selbst, sich unter der Telefonnummer 02622/94020 oder unter der E-Mail-Adresse pibendorf@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

