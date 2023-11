Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrrad aus Hofraum gestohlen

Leichtes Spiel hatten Diebe am Dienstag in Göppingen.

Ulm (ots)

In der Kochstraße stand zwischen 12.30 Uhr und 13.45 Uhr das City-Pedelec. Das Rad war mit einem fest montierten Hinterradbogenschloss abgeschlossen. Das sahen auch die Diebe und trugen wohl das Fahrrad der Marke SteLLA Livorno weg. Die Rahmenfarbe ist blau. Das Cityrad hat 28-Zoll Felgen. Die Polizei Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

Sichern Sie ihr Fahrrad vor Diebstahl. Schließen Sie Ihr Fahrrad am besten an einem festen Fahrradständer oder an einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser.

