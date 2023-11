Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vermeintliche Handwerker führen Böses im Schilde

Schmuck erbeuteten Unbekannte am Dienstag in Ulm.

Ulm (ots)

Gegen 15 Uhr war ein Mann in der Prittwitzstraße unterwegs. Er klingelte an der Haustür einer Seniorin. Die öffnete dem Mann. Der gab vor, dass bei Bauarbeiten ein Wasserrohr beschädigt wurde und er nun den Wasserdruck im Haus messen müsste. Gutgläubig ließ die Seniorin den Unbekannten ins Haus. Der Mann wies die Frau an, sämtliche Wasserhähne zu öffnen. Während der Mann die Seniorin in ein Gespräch verwickelte, verschaffte sich ein weiterer Unbekannten Zutritt ins Haus. Zunächst unbemerkt hielt er sich dort auf und suchte nach Brauchbarem. Im Obergeschoß wurde der Dieb fündig. Dort fand er Schmuck. Den nahm er mit. Auf der Suche nach weiteren Wertgegenständen wurde der Unbekannte von der Seniorin im Untergeschoß überrascht. Der Mann stand im Bad. Beide Männer traten sofort die Flucht an. Wenig später konnte die Seniorin geöffnete Schränke und Schubladen feststellen. Vom Schmuck keine Spur. Erst da bemerkte die Seniorin, dass sie es nicht mit Handwerkern, sondern mit Dieben zu tun hatte. Sie verständigte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Die Frau beschrieb einen Mann mit etwa 170 cm Größe und mit korpulenter Statur. Er hatte kurze schwarze lockige Haare und sprach deutsch mit Akzent. Der zweite Täter war ca. 180 cm und schlank. Er sprach in gebrochenem Deutsch und trug eine dunkle Basecap auf dem Kopf. Beide Diebe waren mit einer schwarzen Arbeitshose und einem dunklen Oberteil bekleidet. Die Polizei Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat nun die Ermittlungen aufgenommen und sucht die Täter.

Hinweis der Polizei:

Ganz besonders häufig haben es Betrüger an der Haustür auf Senioren abgesehen, die sich in ihren vier Wänden vermeintlich sicher fühlen. Einem Betrüger sind seine finsteren Absichten in den seltensten Fällen anzusehen. Die Täter treten in ganz unterschiedlichen Rollen auf: Mal geben sie sich als seriös gekleideter Geschäftsmann, mal werden sie als Handwerker in Arbeitskleidung oder sogar als angebliche Amtsperson vorstellig. Um ans Ziel zu gelangen, überraschen die Täter immer wieder durch außerordentlichen Ideenreichtum. Der durch sie verursachte finanzielle Schaden ist oft nicht wieder auszugleichen. Die Polizei bittet deshalb um besondere Vorsicht. Seien Sie kritisch bei Haustürgeschäften. Lassen Sie keine fremden Personen ins Gebäude. Verständigen Sie bei verdächtigem Verhalten sofort die Polizei.

