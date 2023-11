Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Fahrstreifen gewechselt

Am Dienstag fuhr ein Autofahrer nach einem Unfall auf der B30 bei Ulm-Wiblingen einfach weiter.

Kurz nach 17 Uhr war ein 53-Jähriger mit seinem Mercedes auf der B30 von Biberach in Richtung Ulm unterwegs. Im Bereich von Wiblingen, auf Höhe der Abfahrt nach Neu-Ulm, wechselte der Fahrer eines weißen Kleinwagens vom linken Fahrstreifen nach rechts bis auf die Abfahrt. Um eine Kollision zu vermeiden bremste der Mercedes-Fahrer stark ab. Die nachfolgende Renault-Fahrerin fuhr dabei in das Heck des Mercedes. Die 21-Jährige zog sich bei dem Unfall wohl schwerere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in eine Klinik. Die Höhe der Schäden an den beiden Fahrzeugen ist bislang unklar. Ein Abschlepper barg den Renault. Der Mercedes blieb fahrbereit.

Die Polizei Ulm (Tel. 0731/188-3812) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen sowie dem Fahrer des weißen Kleinwagens. Die Polizei geht davon aus, dass der Fahrer den Unfall womöglich gar nicht bemerkte und deshalb weiterfuhr.

