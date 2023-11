Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Langenenslingen - Kupfer gestohlen

Eine Dachrinne entwendeten Unbekannte in den vergangenen Tagen bei Langenenslingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, stahlen zwischen dem 31.10. und dem 7.11. Unbekannte größere Mengen an Kupfer von einem Gebäude. Das befindet sich am Ortsrand von Ittenhausen im Bruttelweg. Die Täter rissen rund 17 Meter Dachrinne weg. Mit ihrer Beute flüchteten sie unerkannt. Die Höhe des Schadens wird auf rund 500 Euro geschätzt. Jetzt ermittelt die Polizei aus Riedlingen (Tel. 07371/9380). Sie sucht nach den Unbekannten. Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge in den vergangenen Tagen in der Nähe der Bruttelhütte aufgefallen sind, können sich beim Polizeirevier Riedlingen oder bei jeder Polizeidienststelle melden.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

