POL-UL: (BC) Ochsenhausen - Fahrender flüchtig

Am Dienstag beschädigte ein Unbekannter auf einem Kundenparkplatz in Ochsenhausen ein Auto.

Der Opel war in der Zeit zwischen 16.15 Uhr und 16.45 Uhr in der Straße Güterbahnhof geparkt. An diesem hinterließ der Unbekannte einen Schaden von etwa 2.000 Euro. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat das unbekannte Fahrzeug den geparkten Opel an der rechten Seite touchiert. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 07352/202050 an den Polizeiposten Ochsenhausen.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt sondern eine Straftat - unabhängig von der Höhe des Schadens. Wer mit seinem Auto einen Schaden verursacht, muss auf den Geschädigten warten. Oder die Polizei verständigen. Sonst drohen Freiheitsstrafe oder Geldstrafe und der Führerscheinentzug.

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

