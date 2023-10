POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Hermeskeil (ots) - Am Freitag, 06.10.2023 um 21:00 Uhr stellte der Halter seinen braunen Pkw Mazda auf dem Parkplatz in der Trierer Straße gegenüber des Rewe-Getränkemarkt ordnungsgemäß ab. Als der er am Samstag, 07.10.2023 um 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er an seinem Pkw einen großen Sachschaden an der Beifahrerseite feststellen. Der Schaden wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer ...

mehr