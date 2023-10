Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Freitag, 06.10.2023 um 21:00 Uhr stellte der Halter seinen braunen Pkw Mazda auf dem Parkplatz in der Trierer Straße gegenüber des Rewe-Getränkemarkt ordnungsgemäß ab. Als der er am Samstag, 07.10.2023 um 15:00 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er an seinem Pkw einen großen Sachschaden an der Beifahrerseite feststellen. Der Schaden wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer verursacht, welcher sich unerlaubt mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei Hermeskeil bittet um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung, welche sachdienliche Hinweise zur Verkehrsunfallflucht geben können.

