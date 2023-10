Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fahrzeuginsassen

55767 Oberhambach (ots)

Am Freitag, dem 06.10.2023, gegen 17:30 Uhr kam es auf der B41 Ortsausgang Oberbrombach, in Fahrtrichtung Rötsweiler, im Kurvenbereich zu einem Verkehrsunfall. Ein 17-Jähriger Fahrzeugführer aus Idar-Oberstein, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist; befuhr gemeinsam mit seinem 15-jährigen Freund aus der Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen die B41 aus Oberbrombach kommend in Fahrtrichtung Rötsweiler. In einer dortigen langgezogenen Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer aus unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug in prallte in einen, sich neben der Gegenfahrbahn befindlichen Baum. An dem Fahrzeug, das nicht zugelassen noch versichert ist, entstand erheblicher Sachschaden. Beide Fahrzeuginsassen konnten das Fahrzeug eigenständig verlassen. Sie wurden zur Kontrolle mit leichten Verletzungen ins Klinikum Göttschied verbracht. Die Fahrspur in Richtung Oberbrombach musste für die Dauer des Abschleppens kurze Zeit gesperrt werden. Im Einsatz waren wegen der unklaren Erstmeldungen neben einer Streife der Polizeiinspektion Birkenfeld, auch ein Rettungswagen und Notarzt des DRK, sowie ca 30 Kräfte der Feuerwehr.

