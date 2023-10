Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit schwer verletzten Personen

Kell am See, B 407 (ots)

Am Freitag, dem 06.10.2023, kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der B 407 in Höhe Kell am See. Aus bislang ungeklärter Ursache verstieß der Verkehrsunfallverursacher im Einmündungsbereich zur L 143 gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit einem auf der dortigen Abbiegespur wartenden PKW. Durch die Kollision wurden die beiden alleinigen Insassen der Fahrzeuge schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht. Bei den beiden Verkehrsunfallbeteiligten handelt es sich um einen 69-jährigen Fahrzeugführer aus dem Saarland und um einen 43-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell. Bei beiden Verkehrsteilnehmer besteht keine Lebensgefahr. Der Fahrstreifen der B 407 in Fahrtrichtung Zerf musste für ca. zwei Stunden gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell