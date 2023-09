Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 30.000 Euro Sachschaden

Erfurt (ots)

Mehr als 30.000 Euro Sachschaden verursachten gestern zwei Männer in Erfurt. Am Abend hatten sie mit ihrem Renault einen Verkehrsunfall verursacht. Auf ihrer Flucht fuhren sie in eine Parkreihe und beschädigten weitere Fahrzeuge. Die Polizei stoppte das Unfallauto mit seinen beiden Insassen. Der 38-jährige Fahrer stand unter Drogeneinfluss. Sein 40-jähriger Beifahrer hatte sich durch die Unfälle schwere Verletzungen zugezogen. Bei der Durchsuchung des Autos stießen die Beamten auf mehrere Handys. Ermittlungen ergaben, dass diese am selben Tag aus einem Schullandheim im Landkreis Schmalkalden-Meiningen gestohlen worden waren. Hier hatten Diebe Beute im Gesamtwert von 20.000 Euro gemacht. Neben den Handys fanden die Polizisten in dem Auto der Männer eine kleine Menge sowie einen Teleskopschlagstock. Außerdem stellte sich heraus, dass das Duo den Wagen ohne Erlaubnis des Eigentümers genutzt hatte. Die Polizei ermittelt nun gegen die Männer wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort, unbefugten Gebrauchs eines Kfz sowie wegen Verstoßes gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen muss nun geklärt werden, ob die beiden Männer auch für den Einbruch in das Schullandheim verantwortlich gemacht werden können. (JN)

