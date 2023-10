POL-PDTR: Randalierer beschädigt mehrere Fahrzeuge - Festnahme

Kell am See, B 407 (ots) - Am Freitag, dem 06.10.2023, kam es gegen 13:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW auf der B 407 in Höhe Kell am See. Aus bislang ungeklärter Ursache verstieß der Verkehrsunfallverursacher im Einmündungsbereich zur L 143 gegen das Rechtsfahrgebot und kollidierte mit einem auf der dortigen Abbiegespur wartenden PKW. Durch die Kollision wurden die beiden alleinigen Insassen ...

