POL-KN: (Denkingen - Klippeneck, L 433a, Lkr. Tuttlingen) Auf glatter Fahrbahn von der Straße abgekommen und mit dem Auto überschlagen

Denkingen - Klippeneck, L 433a, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, kurz nach 02 Uhr, ist ein 21-jähriger Fahrer eines BMWs auf der Fahrt vom "Klippeneck" in Richtung Denkingen auf der zu dieser Zeit winterglatten Landesstraße 433a von der Fahrbahn abgekommen und hat sich mit seinem Auto überschlagen. Der junge Mann hatte Glück und blieb unverletzt. An dem schon älteren 3er BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des Autos.

