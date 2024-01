Rielasingen-Worblingen (ots) - Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch den Opferstock in der St. Nikolaus Kirche in der Höristraße aufgebrochen. Im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 16.20 Uhr machte sich der Dieb mit Gewalt an einer historischen Spieluhr zu schaffen, um an die Geldkassette des Opferstocks zu gelangen ...

mehr