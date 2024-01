Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannte zündeln in Schule (17.01.2024)

Donaueschingen (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch gegen 11.30 Uhr in einem Klassenzimmer der gewerblichen Schule in der Beethovenstraße eine Sachbeschädigung begangen. Die Täter setzen ein an der Wand hängendes Plakat in Brand, wodurch der Parkettboden und eine Wandleiste Brandschäden davontrugen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 500 Euro. Die Polizei sucht nun zusammen mit der Schulleitung nach den Verantwortlichen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0771 83783-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell