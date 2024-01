Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer prallt gegen Hauswand (17.01.2024)

Villingen-Schwenningen (ots)

Leichte Verletzungen davongetragen hat ein Autofahrer bei einem Unfall am Mittwoch gegen 7 Uhr auf der Straße "In der Lache". Ein 32-jähriger VW Golf Fahrer verlor bei Eisglätte auf einem Firmenparkplatz die Kontrolle über sein Auto und rutschte gegen eine Gebäudewand seiner Arbeitsstelle. Er trug dabei leichte Verletzungen davon und kam in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Ob am Gebäude ein Schaden entstand, bedarf noch der Klärung.

