Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einkaufswagen in Gleise gelegt- Bundespolizei sucht Zeugen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Ein von einem oder mehreren bislang unbekannten Tätern in den Gleisbereich gelegter Einkaufswagen wurde am gestrigen Sonntag (17.12.2023) durch eine Lok kurz vor dem Haltepunkt Zazenhausen überfahren. Gegen 19:30 Uhr befuhr die aus Untertürkheim kommende Lok die Gleise kurz vor dem Haltepunkt Zazenhausen, als der Triebfahrzeugführer wohl einen in den Gleisen befindlichen Einkaufswagen wahrnahm und umgehend eine Schnellbremsung einleitete. Trotz der eingeleiteten Bremsung konnte ein Überfahren des Gegenstandes nicht verhindert werden, der Einkaufswagen wurde hierbei komplett zerstört. An der Lok selbst entstand bisherigen Informationen zufolge lediglich geringer Sachschaden und auch der Triebfahrzeugführer wurde durch den Vorfall offenbar nicht verletzt. Gegen den oder die unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang: Aufgelegte Hindernisse können einen Zug zur Entgleisung bringen. Durch umherfliegende Gegenstände gefährden die Täter sich nicht nur selbst massiv, sondern vor allem auch Zugpassagiere und wartende Reisende. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Tat machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 87035 0 zu melden.

