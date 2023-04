Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Keller als Ziel von Einbrechern

Jena (ots)

Zwei Kellereinbrüche wurden am Montag polizeibekannt. Unbekannte hatten sich widerrechtlich Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Friedrich-Wolf-Straße verschafft und sich fortfolgend in den Kellerbereich begeben. Hier öffneten diese einen Verschlag und entwendeten eine Schlagbohrmaschine sowie ein Fahrrad der Marke "Bulls". Im Anschluss entfernten sich die Langfinger mitsamt der Beute unerkannt. Auch in der Neugasse waren Unbekannte widerrechtlich in einem Keller eines Mehrfamilienhauses. Nachdem diese die Haustür aufhebelten, entnahmen die Unbekannten eine E-Bike im Wert von knapp 2.500,- Euro und entfernten sich unerkannt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder gar den Tätern machen können werden gebeten sich bei der Polizei Jena unter Tel. 03641 - 810 oder id.lpi.jena@polizei.thueringen.de zu melden.

