Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrssünder - Zeugen gesucht

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17:45 Uhr, befuhr ein Pkw Mercedes mit SOK-Kennung die Bundesstraße aus Richtung Kahla in Richtung Orlamünde. Hierbei kam der Fahrzeugführer mehrfach auf die Gegenfahrbahn und gefährdete so auch entgegenkommende Fahrzeuge. In der Ortslage Orlamünde bog der Mercedes in Richtung Pößneck ab, wo sich dann die Spur verlief. Zeugen, welche die Fahrweise beobachtet haben oder gar aufgrund der Fahrmanöver gefährdet wurden werden gebeten, sich bei der Polizei Saale-Holzland unter 036428 - 640 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell